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Росалкогольтабакконтроль приостановил лицензию татарского дистрибутора «Премьер»

Ведомости

Росалкогольтабакконтроль (РАТК) 5 августа приостановил действие лицензии татарстанского дистрибутора алкоголя «Премьер» на закупку, хранение и реализацию алкогольной продукции. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Решение было принято по итогам внеплановой проверки компании. Согласно материалам дела, РАТК выявил оборот алкогольной продукции, которая не была учтена в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС).

В РАТК подтвердили изданию приостановку лицензии. Она будет недействительна до принятия судом решения о ее аннулировании, уточнили в ведомстве.

ООО «Премьер» – это один из крупнейших дистрибуторов алкогольной продукции в Татарстане, работающий на рынке с 2002 г. Компания занимает более 30% регионального рынка и обеспечивает поставки в 4000 торговых точек, включая крупнейшие федеральные сети. С деятельностью дистрибутора также связана местная розничная сеть почти из 400 магазинов под брендами «Порт Маркет» и «Хочу еще». По итогам 2025 г. выручка предприятия достигла 5,8 млрд руб., а чистая прибыль составила 653,5 млн руб.

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