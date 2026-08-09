Росалкогольтабакконтроль приостановил лицензию татарского дистрибутора «Премьер»

ООО «Премьер» – это один из крупнейших дистрибуторов алкогольной продукции в Татарстане, работающий на рынке с 2002 г. Компания занимает более 30% регионального рынка и обеспечивает поставки в 4000 торговых точек, включая крупнейшие федеральные сети. С деятельностью дистрибутора также связана местная розничная сеть почти из 400 магазинов под брендами «Порт Маркет» и «Хочу еще». По итогам 2025 г. выручка предприятия достигла 5,8 млрд руб., а чистая прибыль составила 653,5 млн руб.