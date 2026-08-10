Ритейлер Hoff вышел на Wildberries

9 августа «Ведомости» писали со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли, что граждане России в первом полугодии 2026 г. приобрели через различные онлайн-сервисы трансграничной торговли одежду и обувь на 37,8 млрд руб. Продажи в этом сегменте увеличились год к году на 22%. Спрос на аксессуары из-за границы за указанный период вырос еще сильнее – на 25% до 6,5 млрд руб. На Wildberries в январе – июне 2026 г. оборот вырос в 2 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщили в компании.