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Главная / Бизнес /

Ритейлер Hoff вышел на Wildberries

Ведомости

Мебельный ритейлер Hoff начал продавать товары на маркетплейсе Wildberries. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Rus (РВБ).

Покупателям уже доступно более 6000 позиций, в том числе мебель и товары для дома, а также крупная бытовая техника. Как уточнили в РВБ, на витрине представлены корпусная и мягкая мебель, обеденные группы, кухни, готовые решения и другие товары Hoff. Заказы с доставкой на дом можно оформить через сайт и приложение Wildberries. На первом этапе ритейлер работает по модели DBS, при которой продавец самостоятельно организует доставку и контролирует ее на всех этапах.

Продажи Hoff уже доступны в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре, сообщили в объединенной компании. К октябрю 2026 г. компания планирует расшириться еще на восемь городов, среди которых Самара, Воронеж, Тюмень, Красноярск, Казань, Нижний Новгород, Челябинск и Ростов-на-Дону. В дальнейшем Hoff намерен увеличить ассортимент на площадке и подключить услуги по сборке мебели.

Россияне стали чаще покупать одежду и обувь за рубежом

Бизнес / Торговля и услуги

Выход Hoff на Wildberries происходит на фоне роста мебельного сегмента маркетплейса. В первом полугодии 2026 г. оборот продавцов в этой категории увеличился на 34%. Спрос на мягкую мебель вырос на 58%, а число заказов мебели под заказ – на 104%. Продажи мебели для сна и сада увеличились на 37%, корпусной мебели – на 34%. В Wildberries рассчитывают развивать полный цикл услуг для покупателей, включая доставку и сборку.

9 августа «Ведомости» писали со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли, что граждане России в первом полугодии 2026 г. приобрели через различные онлайн-сервисы трансграничной торговли одежду и обувь на 37,8 млрд руб. Продажи в этом сегменте увеличились год к году на 22%. Спрос на аксессуары из-за границы за указанный период вырос еще сильнее – на 25% до 6,5 млрд руб. На Wildberries в январе – июне 2026 г. оборот вырос в 2 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщили в компании.

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