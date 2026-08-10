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В Севастополе вернут систему QR-кодов на покупку топлива

Ведомости

В Севастополе с 11 августа вновь начнет действовать система QR-кодов на покупку топлива из-за ограниченных запасов на АЗС. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, ограничения будут распространяться на все марки топлива, в том числе на «социальные» АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Система QR-кодов продолжит действовать до тех пор, пока объемы запасов не позволят возобновить продажу без ограничений.

Развожаев также сообщил о жалобах жителей на сеть АЗС «Атан». По его словам, компания не соблюдает договоренности о снижении стоимости бензина АИ-92: на некоторых заправках топливо отсутствует, на других его продают по более высокой цене.

Развожаев отменил отпуск бензина по QR-кодам 4 августа. При этом сохранялось ограничение на отпуск бензина в размере 20 л.

3 августа глава республики Крым Сергей Аксенов заявлял, что вместе с Развожаевым они приняли решение о том, что стоимость бензина марки АИ-92 на АЗС крупнейших сетей Крыма с 4 августа не будет превышать 100 руб. за литр.

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