В Севастополе вернут систему QR-кодов на покупку топлива

Развожаев отменил отпуск бензина по QR-кодам 4 августа. При этом сохранялось ограничение на отпуск бензина в размере 20 л.



3 августа глава республики Крым Сергей Аксенов заявлял, что вместе с Развожаевым они приняли решение о том, что стоимость бензина марки АИ-92 на АЗС крупнейших сетей Крыма с 4 августа не будет превышать 100 руб. за литр.