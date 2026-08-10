Уборка пшеницы в России преодолела экватор
Уборка пшеницы в России преодолела экватор. На сегодняшний день с 14,8 млн га площадей собрано свыше 60 млн т. Это на 6 млн т. больше, чем на аналогичную дату в 2025 г., сообщил Минсельхоз РФ.
«Результаты в том числе связаны с системной работой аграриев по повышению производительности: использованием современных селекционных достижений, удобрений, средств защиты растений, цифровых и других решений», – сообщили в министерстве.
Средняя урожайность пшеницы в 2026 г. составляет 41 ц/га. Показатель зафиксирован в Краснодарском крае, Брянской, Курской и Калининградской областях. В регионах собирают порядка 60 ц зерна с одного га.
Всего на сегодняшний день в стране под зерновыми и зернобобовыми культурами обмолочено 18,6 млн га. Собрано свыше 72 млн тонн. При этом с опережением темпов за 2025 г. работы проводятся в Южном, Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах.
10 августа два источника, знакомых с работой зерновых рынков, сообщили «Ведомостям», что правительство готовит проект распоряжения о выделении порядка 10 млрд руб. на поддержку ж/д перевозок направляемой на экспорт сельхозпродукции. Законопроект позволит экспортерам переориентироваться на более выгодные направления в условиях ограниченного судоходства в Азовском море.