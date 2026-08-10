Путин назвал регионы России с наиболее развитым общественным транспортом

На этом же заседании глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что ведомство выступило за изменение подхода к формированию стоимости проезда в общественном транспорте регионов. По словам министра, сейчас общественный транспорт в регионах нередко финансируется по остаточному принципу, из-за чего значительная часть маршрутов работает по нерегулируемым тарифам.