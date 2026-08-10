Путин назвал регионы России с наиболее развитым общественным транспортом
Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по развитию транспорта назвал регионы страны, которые лидируют в развитии общественного транспорта. Среди них Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург и Челябинск.
По словам президента, в этих городах есть примеры «комплексного, по-настоящему прорывного» развития общественного транспорта, ориентированного на запросы жителей.
Отдельно Путин отметил Омскую область, которая является лидером по уровню цифровизации транспортной системы. Кемеровская область, по его словам, одной из первых внедрила контрактную систему на общественном транспорте.
Активными темпами транспорт обновляется также в Приморском крае и Бурятии. В Мурманской области систему развивают с учетом северной и арктической специфики. Кроме того, президент обратил внимание на Ивановскую область, где недавно заработало наземное метро.
На этом же заседании глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что ведомство выступило за изменение подхода к формированию стоимости проезда в общественном транспорте регионов. По словам министра, сейчас общественный транспорт в регионах нередко финансируется по остаточному принципу, из-за чего значительная часть маршрутов работает по нерегулируемым тарифам.