Минтранс предложил регионам регулировать тарифы на общественный транспорт

1 августа член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе РФ Кира Доросева заявила, что билеты на транспорт можно будет покупать при помощи Единой биометрической системы (ЕБС) с 1 сентября. По словам Доросевой, этот способ принесет комфорт для пассажиров за счет ускоренного оформления и контроля билетов. Наиболее заметен эффект будет для пассажиров, которые ежедневно пользуются транспортом для поездок на работу или учебу.