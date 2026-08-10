Минтранс предложил регионам регулировать тарифы на общественный транспорт
Минтранс России выступил за изменение подхода к формированию стоимости проезда в общественном транспорте регионов. Об этом глава ведомства Андрей Никитин заявил на заседании президиума Госсовета под председательством президента России Владимира Путина.
По словам министра, сейчас общественный транспорт в регионах нередко финансируется по остаточному принципу, из-за чего значительная часть маршрутов работает по нерегулируемым тарифам.
Предлагаемый механизм предполагает переход отрасли на контрактную модель, при которой региональные или городские власти будут выступать заказчиками перевозок.
В ходе заседания Путин также отметил необходимость обеспечить безопасность и доступность поездок на общественном транспорте. По его словам, нужно, чтобы общественный транспорт ходил по расписанию, а также обеспечить надежную работу во всех типах населенных пунктов.
1 августа член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе РФ Кира Доросева заявила, что билеты на транспорт можно будет покупать при помощи Единой биометрической системы (ЕБС) с 1 сентября. По словам Доросевой, этот способ принесет комфорт для пассажиров за счет ускоренного оформления и контроля билетов. Наиболее заметен эффект будет для пассажиров, которые ежедневно пользуются транспортом для поездок на работу или учебу.
26 июня Никитин говорил, что 47 регионов России в текущем году получат 2000 новых автобусов, троллейбусов и трамваев. Никитин отметил, что инвентаризация автобусного парка в городах с населением свыше 50 000 человек, проведенная по итогам 2025 г., показала, что 76% автобусов находятся в нормативном состоянии. Председатель комиссии и глава Бурятии Алексей Цыденов напомнил, что президент поставил задачу к 2030 г. довести долю общественного транспорта в нормативном состоянии до 85%.