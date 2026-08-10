Путин: общественный транспорт должен быть безопасным и доступным

В рамках встречи с урбанистами президент призвал помогать молодежи, которая хочет жить и трудиться на малой родине. Путин сказал: «Подготовлена программа развития для этих населенных пунктов, призванная укрепить экономический, социальный и инфраструктурный каркас страны, что принципиально – повысить качество и стандарт жизни миллионов людей, поддержать желание молодежи остаться в родном городе или поселке и связать с ним свое будущее».