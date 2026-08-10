Путин: общественный транспорт должен быть безопасным и доступным
Необходимо обеспечить безопасность и доступность поездок на общественном транспорте. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по развитию транспорта в формате видеоконференции.
По его словам, нужно, чтобы общественный транспорт ходил по расписанию, а также обеспечить надежную работу во всех типах населенных пунктов.
«Так должно быть и в мегаполисах, и в малых городах, и в сельской местности, и в отдаленных территориях. И, конечно же, в опорных населенных пунктах», – отметил Путин.
10 августа российский лидер прибыл в столицу Бурятии – Улан-Удэ. В ходе рабочей поездки он провел встречу с лидерами формирования городской среды и урбанистами. Путин также примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Ермаковского горно-обогатительного комбината и традиционно проведет встречу и с главой региона Алексеем Цыденовым.
В рамках встречи с урбанистами президент призвал помогать молодежи, которая хочет жить и трудиться на малой родине. Путин сказал: «Подготовлена программа развития для этих населенных пунктов, призванная укрепить экономический, социальный и инфраструктурный каркас страны, что принципиально – повысить качество и стандарт жизни миллионов людей, поддержать желание молодежи остаться в родном городе или поселке и связать с ним свое будущее».