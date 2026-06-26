Минтранс поставит в регионы 2000 автобусов, троллейбусов и трамваев
47 регионов России в текущем году получат 2000 новых автобусов, троллейбусов и трамваев, сообщил министр транспорта Андрей Никитин на заседании комиссии Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система». На сегодняшний день регионам уже передана 671 машина.
Никитин отметил, что инвентаризация автобусного парка в городах с населением свыше 50 000 человек, проведенная по итогам 2025 г., показала, что 76% автобусов находятся в нормативном состоянии. «Сегодня, опираясь на достигнутые результаты, мы расширяем фокус внимания и переходим к комплексному управлению качеством перевозок», – заявил министр.
Заседание прошло 26 июня, в нем также приняли участие помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, председатель комиссии, глава Бурятии Алексей Цыденов, представители федеральных и региональных органов власти.
Дюмин, открывая заседание, заявил, что в России отсутствует четкая стратегия развития общественного транспорта. «На сегодня федеральные инструменты поддержки общественного транспорта в регионах направлены только на обновление подвижного состава. Но этого недостаточно, так как есть и другие вопросы, требующие решения. Это модернизация инфраструктуры общественного транспорта, улучшение организации дорожного движения и так далее», – сказал он.
Председатель комиссии Алексей Цыденов напомнил, что президент поставил задачу к 2030 г. довести долю общественного транспорта в нормативном состоянии до 85%. «Для людей имеют значение удобное расписание, доступная стоимость проезда, регулярность движения и комфортность поездок», – отметил он.
26 июня ГТЛК (группа ВЭБ.РФ) сообщила, что с начала года поставила перевозчикам 504 автобуса в 17 регионов по программе льготного лизинга Минпромторга с субсидией 7 млрд руб. 23 июня власти Петербурга раскрыли планы по реконструкции станций метро – в трехлетнем бюджете города на эти цели предусмотрено 11,8 млрд руб., в программу войдут восемь станций. 25 июня власти Ростовской области сообщили о планах закупить 120 автобусов для Ростова, Таганрога и Волгодонска в 2027 году за счет прямой субсидии Минтранса, которая покрывает от 40% до 60% стоимости машин. В мае 2026 г. «Ростовпассажиртранс» получил 90 новых автобусов «Камаз» – впервые за 30 лет.