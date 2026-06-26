Минтранс поставит в регионы 2000 автобусов, троллейбусов и трамваев

26 июня ГТЛК (группа ВЭБ.РФ) сообщила, что с начала года поставила перевозчикам 504 автобуса в 17 регионов по программе льготного лизинга Минпромторга с субсидией 7 млрд руб. 23 июня власти Петербурга раскрыли планы по реконструкции станций метро – в трехлетнем бюджете города на эти цели предусмотрено 11,8 млрд руб., в программу войдут восемь станций. 25 июня власти Ростовской области сообщили о планах закупить 120 автобусов для Ростова, Таганрога и Волгодонска в 2027 году за счет прямой субсидии Минтранса, которая покрывает от 40% до 60% стоимости машин. В мае 2026 г. «Ростовпассажиртранс» получил 90 новых автобусов «Камаз» – впервые за 30 лет.