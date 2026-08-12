Pegasus получила одобрение на покупку Smartwings и Czech Airlines
Турецкая Pegasus Airlines получила разрешение антимонопольного ведомства Турции на приобретение чешской авиационной группы Smartwings и Czech Airlines (ČSA). Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на турецкие СМИ.
Разрешение было выдано 12 августа 2026 г. и открывает путь к завершению сделки. Ее стоимость, по данным турецких изданий, составляет $180 млн. Покупателем выступит дочерняя структура Pegasus Europe BV, зарегистрированная в Нидерландах.
В рамках соглашения Pegasus Europe BV получит полный контроль над Smartwings, Czech Airlines и их дочерними компаниями. После сделки флот Pegasus увеличится на 47 воздушных судов и достигнет 175 самолетов. Расширение парка позволит авиакомпании увеличить географию присутствия и число возможных вариантов стыковок для пассажиров.
Приобретение чешской авиационной группы, как ожидается, усилит позиции Pegasus на европейском рынке.
29 апреля два источника рассказали «Ведомостям», что авиакомпания Azur Air сверстала полетную программу в Анталью (Турция) на лето 2026 г. исключительно под туроператора Fun & Sun, который занимается развитием туристических сервисов для Wildberries. Прежний ключевой партнер авиакомпании – Anex Tour – с конца апреля начал массово пересаживать своих туристов на рейсы турецкой Air Anka. К летнему сезону 2026 г., по данным одного из источников, полетная программа Azur Аir из России в Анталью на 99% (за исключением единичных рейсов) будет выполнена под заказ Fun & Sun.