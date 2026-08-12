Pegasus получила одобрение на покупку Smartwings и Czech Airlines

29 апреля два источника рассказали «Ведомостям», что авиакомпания Azur Air сверстала полетную программу в Анталью (Турция) на лето 2026 г. исключительно под туроператора Fun & Sun, который занимается развитием туристических сервисов для Wildberries. Прежний ключевой партнер авиакомпании – Anex Tour – с конца апреля начал массово пересаживать своих туристов на рейсы турецкой Air Anka. К летнему сезону 2026 г., по данным одного из источников, полетная программа Azur Аir из России в Анталью на 99% (за исключением единичных рейсов) будет выполнена под заказ Fun & Sun.