Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CHKZ16 900-5,59%CNY Бирж.12,285+0,33%IMOEX2 294,21-1,27%RTSI870,78-2,02%RGBI115,57+0,18%RGBITR779,39+0,21%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Pegasus получила одобрение на покупку Smartwings и Czech Airlines

Ведомости

Турецкая Pegasus Airlines получила разрешение антимонопольного ведомства Турции на приобретение чешской авиационной группы Smartwings и Czech Airlines (ČSA). Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на турецкие СМИ.

Разрешение было выдано 12 августа 2026 г. и открывает путь к завершению сделки. Ее стоимость, по данным турецких изданий, составляет $180 млн. Покупателем выступит дочерняя структура Pegasus Europe BV, зарегистрированная в Нидерландах.

В рамках соглашения Pegasus Europe BV получит полный контроль над Smartwings, Czech Airlines и их дочерними компаниями. После сделки флот Pegasus увеличится на 47 воздушных судов и достигнет 175 самолетов. Расширение парка позволит авиакомпании увеличить географию присутствия и число возможных вариантов стыковок для пассажиров.

Приобретение чешской авиационной группы, как ожидается, усилит позиции Pegasus на европейском рынке.

29 апреля два источника рассказали «Ведомостям», что авиакомпания Azur Air сверстала полетную программу в Анталью (Турция) на лето 2026 г. исключительно под туроператора Fun & Sun, который занимается развитием туристических сервисов для Wildberries. Прежний ключевой партнер авиакомпании – Anex Tour – с конца апреля начал массово пересаживать своих туристов на рейсы турецкой Air Anka. К летнему сезону 2026 г., по данным одного из источников, полетная программа Azur Аir из России в Анталью на 99% (за исключением единичных рейсов) будет выполнена под заказ Fun & Sun.

Читайте также:Azur Air будет перевозить пассажиров от Wildberries
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь