Башкирия продаст «Роснефти» оставшуюся часть своего пакета акций «Башнефти»
Башкирия намерена продать «Роснефти» оставшуюся часть акций нефтяной компании «Башнефть». Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров во время пресс-конференции.
«Первый пакет акций мы же продали «Роснефти», вот сейчас мы продолжаем и планируем оставшуюся часть ей продать», – заявил он (цитата по ТАСС).
Хабиров пояснил, что после продажи первого пакета республика утратила контроль над предприятием, поэтому оставшиеся акции потеряли смысл. Вырученные средства позволят региону закрыть текущие обязательства и запустить новые проекты.
«Башнефть» входит в число ведущих нефтяных компаний России. Она ведет добычу нефти, ведет разведку месторождений и перерабатывает сырье. Центральный офис расположен в Уфе. В 2016 г. контроль над компанией перешел к «Роснефти».