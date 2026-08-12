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Башкирия продаст «Роснефти» оставшуюся часть своего пакета акций «Башнефти»

Сергей Пахомов

Башкирия намерена продать «Роснефти» оставшуюся часть акций нефтяной компании «Башнефть». Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров во время пресс-конференции.

«Первый пакет акций мы же продали «Роснефти», вот сейчас мы продолжаем и планируем оставшуюся часть ей продать», – заявил он (цитата по ТАСС).

Хабиров пояснил, что после продажи первого пакета республика утратила контроль над предприятием, поэтому оставшиеся акции потеряли смысл. Вырученные средства позволят региону закрыть текущие обязательства и запустить новые проекты.

«Башнефть» входит в число ведущих нефтяных компаний России. Она ведет добычу нефти, ведет разведку месторождений и перерабатывает сырье. Центральный офис расположен в Уфе. В 2016 г. контроль над компанией перешел к «Роснефти».

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