EBITDA X5 выросла на 2% во II квартале, чистая прибыль упала на 29%

Основную выручку группе принесла «Пятерочка» – ее розничная выручка увеличилась на 7,6% до 992,1 млрд руб. «Перекресток» нарастил показатель на 6,5% до 138,9 млрд руб., «Чижик» – на 29,8% до 134,8 млрд руб. По итогам первого полугодия чистая прибыль X5 сократилась на 28,4% до 34,4 млрд руб. EBITDA за шесть месяцев выросла на 11,3% до 136,6 млрд руб., скорректированная EBITDA – на 8,7% до 141,3 млрд руб.