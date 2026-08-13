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EBITDA X5 выросла на 2% во II квартале, чистая прибыль упала на 29%

Анна Суслова

X5 Group по итогам II квартала 2026 г. увеличила EBITDA на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 74,25 млрд руб. Чистая прибыль ритейлера сократилась на 28,9% до 21,19 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Скорректированная EBITDA (без учета расходов по программе долгосрочного премирования менеджмента и обесценения финансовых активов) снизилась на 2,4% до 77 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 5,8% против 6,2% годом ранее, по скорректированной EBITDA – 6% против 6,7%. Выручка компании выросла на 9,9% до 1,289 трлн руб.

Основную выручку группе принесла «Пятерочка» – ее розничная выручка увеличилась на 7,6% до 992,1 млрд руб. «Перекресток» нарастил показатель на 6,5% до 138,9 млрд руб., «Чижик» – на 29,8% до 134,8 млрд руб. По итогам первого полугодия чистая прибыль X5 сократилась на 28,4% до 34,4 млрд руб. EBITDA за шесть месяцев выросла на 11,3% до 136,6 млрд руб., скорректированная EBITDA – на 8,7% до 141,3 млрд руб.

По результатам I квартала 2026 г. выручка увеличилась на 11,3% относительно предыдущего года и составила 1,19 трлн руб. Чистая розничная выручка компании за указанный период выросла на 11,2% г/г (1,18 трлн руб.).

30 июня акционеры X5 в ходе общего собрания одобрили выплату дивидендов в размере 245 руб. на акцию. На выплату дивидендов, а также формирование резервного фонда на сумму 6,22 млрд руб. акционеры решили направить всю чистую прибыль ПАО по итогам 2025 г. и нераспределенную прибыль за 2020 г.

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