Софья Митрофанова покидает МТС
Генеральный директор «ON медиа» Софья Митрофанова покидает холдинг и группу МТС в связи с переходом на новое место работы, сообщили в компании.
Она возглавляла «ON медиа» (ранее – «МТС медиа») с июня 2024 г., а с октября 2023 г. была председателем совета директоров холдинга. Под ее руководством сформирована бизнес-вертикаль «ON медиа», объединившая онлайн-кинотеатр КИОН, «ON студию», книжный сервис «КИОН строки», стриминг «КИОН музыка», «ON лейбл» и МТС Live (билетные сервисы Ticketland и Ticketscloud, продюсирование мероприятий, управление сетью площадок МТС Live Холл).
«За эти два с половиной года мы создали целостную медиавертикаль с единым управленческим контуром, новым брендом и аудиторией 31,2 млн пользователей во всех средах. Мы реализовали очень разные проекты, и каждый из них помогал нам доказывать свои возможности», – подчеркнула Митрофанова.
В компании отметили, что временно исполняющим обязанности генерального директора «ON медиа» назначен Дмитрий Смирнов, который работал финдиректором медиавертикали. Изменения вступают в силу с 14 августа.
«ON медиа» – российский контентный и медиахолдинг группы МТС. Он объединяет цифровые и развлекательные сервисы компании, производство оригинального контента, а также телевизионные продукты.