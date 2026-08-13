Софья Митрофанова покидает МТС

«За эти два с половиной года мы создали целостную медиавертикаль с единым управленческим контуром, новым брендом и аудиторией 31,2 млн пользователей во всех средах. Мы реализовали очень разные проекты, и каждый из них помогал нам доказывать свои возможности», – подчеркнула Митрофанова.