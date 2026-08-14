Консорциум Безоса приобрел 30% акций «Ливерпуля»
Американская Fenway Sports Group (FSG), которая является мажоритарным владельцем «Ливерпуля», продала 30% своих акций компании 1892 Holdings, ключевым инвестором в которой является основатель Amazon Джефф Безос. Об этом компания сообщила газета The Guardian.
По данным издания, стоимость сделки составила 1,65 млрд фунтов стерлингов (эквивалент $2,23 млрд). Доля приобретается с расчетом на будущий рост, уточнила газета. Пакет акций был предложен к продаже в 2022 г. С тех пор FSG привлекала миноритарные инвестиции, сохраняя за собой статус контролирующего акционера.
Безос в разные периоды проявлял интерес к приобретению клубов Национальной футбольной лиги – «Сиэтл Сихокс» и «Вашингтон Коммандерс», однако ранее он не интересовался командами английской Премьер-лиги.
FSG является владельцем «Ливерпуля» с 2010 г. По оценкам Forbes, состояние Безоса составляет $253 млрд, что ставит его на четвертую строчку в рейтинге самых состоятельных людей планеты. В минувшем сезоне «Ливерпуль» остался без трофеев, финишировав на пятом месте в АПЛ и завершив выступление в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала.