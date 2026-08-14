Консорциум Безоса приобрел 30% акций «Ливерпуля»

FSG является владельцем «Ливерпуля» с 2010 г. По оценкам Forbes, состояние Безоса составляет $253 млрд, что ставит его на четвертую строчку в рейтинге самых состоятельных людей планеты. В минувшем сезоне «Ливерпуль» остался без трофеев, финишировав на пятом месте в АПЛ и завершив выступление в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала.