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Консорциум Безоса приобрел 30% акций «Ливерпуля»

Сергей Пахомов

Американская Fenway Sports Group (FSG), которая является мажоритарным владельцем «Ливерпуля», продала 30% своих акций компании 1892 Holdings, ключевым инвестором в которой является основатель Amazon Джефф Безос. Об этом компания сообщила газета The Guardian.

По данным издания, стоимость сделки составила 1,65 млрд фунтов стерлингов (эквивалент $2,23 млрд). Доля приобретается с расчетом на будущий рост, уточнила газета. Пакет акций был предложен к продаже в 2022 г. С тех пор FSG привлекала миноритарные инвестиции, сохраняя за собой статус контролирующего акционера.

Безос в разные периоды проявлял интерес к приобретению клубов Национальной футбольной лиги – «Сиэтл Сихокс» и «Вашингтон Коммандерс», однако ранее он не интересовался командами английской Премьер-лиги.

FSG является владельцем «Ливерпуля» с 2010 г. По оценкам Forbes, состояние Безоса составляет $253 млрд, что ставит его на четвертую строчку в рейтинге самых состоятельных людей планеты. В минувшем сезоне «Ливерпуль» остался без трофеев, финишировав на пятом месте в АПЛ и завершив выступление в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала.

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