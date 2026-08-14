Экспорт удобрений из России в ЕС упал почти в 4 раза

Ранее Евростат привел данные, исходя из которых в июне объем импорта пива из стран Евросоюза в Россию составил 4,1 млн евро, что почти втрое превышает уровень предыдущего месяца. Скачок обеспечила Польша – 2,3 млн евро, что в 6,6 раз больше, чем в мае, и в 3 раза больше, чем год назад. На втором месте оказалась Литва с 677 000 евро: ее месячные поставки выросли в 6 раз, но за год упали втрое.