Экспорт удобрений из России в ЕС упал почти в 4 раза
За первое полугодие 2026 г. поставки российских удобрений в ЕС упали в 3,9 раза – до 297,9 млн евро. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные европейского статистического агентства Евростат.
В основном европейцы закупали смешанные типы удобрений – на них пришлось 142,7 млн евро. Активно приобретались калийные удобрения на 111,9 млн и азотные на 42,9 млн евро. Меньше всего было заказов на органику – всего на 474 000 евро.
В июне ЕС закупил у России удобрений на 93,97 млн евро – в 3,5 раза меньше, чем в июне прошлого года. Зато по сравнению с маем поставки выросли в 1,6 раза, достигнув максимума с декабря.
Словения оказалась главным импортером в этом месяце (29,5 млн евро). За ней следуют Германия (12,45 млн), Болгария (12,44 млн) и Польша (10,2 млн).
Ранее Евростат привел данные, исходя из которых в июне объем импорта пива из стран Евросоюза в Россию составил 4,1 млн евро, что почти втрое превышает уровень предыдущего месяца. Скачок обеспечила Польша – 2,3 млн евро, что в 6,6 раз больше, чем в мае, и в 3 раза больше, чем год назад. На втором месте оказалась Литва с 677 000 евро: ее месячные поставки выросли в 6 раз, но за год упали втрое.