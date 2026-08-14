Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON2 914,5-6,26%CNY Бирж.12,535+0,67%IMOEX2 136,35-4,29%RTSI796,02-5,13%RGBI114,24-0,67%RGBITR771,23-0,61%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Экспорт удобрений из России в ЕС упал почти в 4 раза

Сергей Пахомов

За первое полугодие 2026 г. поставки российских удобрений в ЕС упали в 3,9 раза – до 297,9 млн евро. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные европейского статистического агентства Евростат.

В основном европейцы закупали смешанные типы удобрений – на них пришлось 142,7 млн евро. Активно приобретались калийные удобрения на 111,9 млн и азотные на 42,9 млн евро. Меньше всего было заказов на органику – всего на 474 000 евро.

В июне ЕС закупил у России удобрений на 93,97 млн евро – в 3,5 раза меньше, чем в июне прошлого года. Зато по сравнению с маем поставки выросли в 1,6 раза, достигнув максимума с декабря.

Словения оказалась главным импортером в этом месяце (29,5 млн евро). За ней следуют Германия (12,45 млн), Болгария (12,44 млн) и Польша (10,2 млн).

Ранее Евростат привел данные, исходя из которых в июне объем импорта пива из стран Евросоюза в Россию составил 4,1 млн евро, что почти втрое превышает уровень предыдущего месяца. Скачок обеспечила Польша – 2,3 млн евро, что в 6,6 раз больше, чем в мае, и в 3 раза больше, чем год назад. На втором месте оказалась Литва с 677 000 евро: ее месячные поставки выросли в 6 раз, но за год упали втрое.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь