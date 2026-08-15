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«Победа» корректирует расписание из-за временных ограничений в регионах

Ася Султанова

Авиакомпания «Победа» вынуждена скорректировать расписание полетов. Об этом представители компании сообщили в Telegram-канале. Изменения связаны с длительными ограничениями на использование воздушного пространства в регионах России. Некоторые рейсы задержали или отменили.

Компания попросила клиентов проверять статусы рейсов перед выездом в аэропорт. Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме для информирования и обслуживания клиентов.

Ночью, утром, днем 15 августа Росавиация ограничивала рейсы московских аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Жуковский», петербургского «Пулково», а также Пензы, Саратова («Гагарин»), Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Казани, Чебоксар, Ярославля («Туношна»), Бугульмы, Уфы, Нижнекамска («Бегишево»), Пскова, Сочи, Нижнего Новгорода («Чкалов»), Астрахани, Махачкалы. Сейчас мера снята.

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