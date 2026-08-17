ФАС проверит причины роста цен на строительную арматуру
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует причины повышения цен на строительную арматуру на предмет наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным участников отрасли, на динамику цен влияет совокупность факторов, прежде всего соотношение спроса и предложения. В 2026 г. строительная активность увеличилась на фоне низких складских запасов арматуры, сформировавшихся из-за ожиданий участников рынка.
ФАС направила производителям соответствующие запросы. Ведомство намерено оценить экономическую обоснованность ценообразования, а также установить причины повышения стоимости строительной арматуры.
11 августа «Ведомости» писали, что производство стали в России в июле 2026 г. выросло на 3% к показателю аналогичного периода прошлого года и составило 5,6 млн т. До этого производство стали снижалось много месяцев подряд начиная с января 2024 г. на фоне падения спроса на металл в стране. Исключением стал июнь этого года, когда был зафиксирован символический рост выплавки – на 0,3% до 5,6 млн т.