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Главная / Бизнес /

ФАС проверит причины роста цен на строительную арматуру

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует причины повышения цен на строительную арматуру на предмет наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным участников отрасли, на динамику цен влияет совокупность факторов, прежде всего соотношение спроса и предложения. В 2026 г. строительная активность увеличилась на фоне низких складских запасов арматуры, сформировавшихся из-за ожиданий участников рынка.

ФАС направила производителям соответствующие запросы. Ведомство намерено оценить экономическую обоснованность ценообразования, а также установить причины повышения стоимости строительной арматуры.

11 августа «Ведомости» писали, что производство стали в России в июле 2026 г. выросло на 3% к показателю аналогичного периода прошлого года и составило 5,6 млн т. До этого производство стали снижалось много месяцев подряд начиная с января 2024 г. на фоне падения спроса на металл в стране. Исключением стал июнь этого года, когда был зафиксирован символический рост выплавки – на 0,3% до 5,6 млн т.

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