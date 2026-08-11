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Главная / Бизнес /

Выпуск стали в России в июле вырос на 3%

Увеличению выплавки металла способствовало снижение ключевой ставки ЦБ, отмечают эксперты
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Производство стали в России в июле 2026 г. выросло на 3% к показателю аналогичного периода прошлого года и составило 5,6 млн т. Такие данные приводит информационно-аналитическая компания «Корпорация Чермет». До этого производство стали снижалось много месяцев подряд начиная с января 2024 г. на фоне падения спроса на металл в стране. Исключением стал июнь этого года, когда был зафиксирован символический рост выплавки – на 0,3% до 5,6 млн т, следует из данных компании.

Выпуск готового проката в июле, по данным «Корпорации Чермет», увеличился на 0,8% в годовом выражении до 4,9 млн т, производство стальных труб снизилось на 2% до 900 000 т.

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