Выпуск стали в России в июле вырос на 3%Увеличению выплавки металла способствовало снижение ключевой ставки ЦБ, отмечают эксперты
Производство стали в России в июле 2026 г. выросло на 3% к показателю аналогичного периода прошлого года и составило 5,6 млн т. Такие данные приводит информационно-аналитическая компания «Корпорация Чермет». До этого производство стали снижалось много месяцев подряд начиная с января 2024 г. на фоне падения спроса на металл в стране. Исключением стал июнь этого года, когда был зафиксирован символический рост выплавки – на 0,3% до 5,6 млн т, следует из данных компании.
Выпуск готового проката в июле, по данным «Корпорации Чермет», увеличился на 0,8% в годовом выражении до 4,9 млн т, производство стальных труб снизилось на 2% до 900 000 т.
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