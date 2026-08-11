Выпуск стали в России в июле вырос на 3%

Производство стали в России в июле 2026 г. выросло на 3% к показателю аналогичного периода прошлого года и составило 5,6 млн т. Такие данные приводит информационно-аналитическая компания «Корпорация Чермет». До этого производство стали снижалось много месяцев подряд начиная с января 2024 г. на фоне падения спроса на металл в стране. Исключением стал июнь этого года, когда был зафиксирован символический рост выплавки – на 0,3% до 5,6 млн т, следует из данных компании.