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«Ростех» сообщил о завершении разработки нового двигателя для малых самолетов

Сергей Пахомов

Госкорпорация «Ростех» завершила разработку первого в России турбовинтового двигателя ВК-1600С мощностью 1450 л. с. Об этом корпорация сообщила в своем официальном Telegram-канале.

Его планируют использовать на пассажирских самолетах малой размерности. Также его можно будет поставить на Ан-2 и Ан-3, которых еще много в России.

Как уточнили в «Ростехе», установка создается на базе модели ВК-1600В с унификацией на уровне 60–65%. Модифицированы свободная турбина, редуктор и коробка приводов. Электронная система FADEC обеспечивает работу на высотах 300–4500 м при температуре от -50 до +55 градусов по Цельсию и 100% влажности.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация намерена выпускать по 36 самолетов МС-21 в год. Он отметил, что поставки заказчикам должны начаться со второго полугодия 2027 г.

25 июня «Ростех» сообщил, что разработчики корпорации начали собирать первые серийные двигатели ПД-8 для самолета «Суперджет». Как уточнили представители компании, их поставят на завод Объединенной авиастроительной компании (ОАК) и установят на крыло «Суперджета». Кроме того, двигатели будут устанавливать на самолеты-амфибии Бе-200.

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