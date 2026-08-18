«Ростех» сообщил о завершении разработки нового двигателя для малых самолетов

Как уточнили в «Ростехе», установка создается на базе модели ВК-1600В с унификацией на уровне 60–65%. Модифицированы свободная турбина, редуктор и коробка приводов. Электронная система FADEC обеспечивает работу на высотах 300–4500 м при температуре от -50 до +55 градусов по Цельсию и 100% влажности.