Ростех планирует выпускать по 36 самолетов МС-21 в год

В ходе визита Иркутского авиазавода Путин поднялся в кабину нового среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-310, оснащенного российскими комплектующими и системами. Чемезов сообщил, что первый серийный полностью импортозамещенный МС-21-310 уже готовится к своему первому полету. На предприятии в различных стадиях сборки находятся 18 самолетов, которые предназначены для передачи «Аэрофлоту». Поставки серийных машин заказчику начнутся после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиацией в 2027 г. В рамках контракта между ПАО «Яковлев» и Минпромторгом, заключенного в мае 2026 г., также началась разработка укороченной версии самолета – МС-21-210, которая будет отличаться увеличенной дальностью полета.