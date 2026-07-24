Ростех планирует выпускать по 36 самолетов МС-21 в год
Госкорпорация «Ростех» рассчитывает выйти на производство до 36 серийных самолетов МС-21 ежегодно. Об этом заявил глава корпорации Сергей Чемезов для ИС «Вести».
По его словам, поставки серийных самолетов заказчикам должны начаться со второго полугодия 2027 г.
24 июля президент России Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод. Его сопровождали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов и генеральный директор завода Андрей Сойнов. Сойнов доложил президенту о ходе производства первых 18 серийных лайнеров МС-21.
В ходе визита Иркутского авиазавода Путин поднялся в кабину нового среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-310, оснащенного российскими комплектующими и системами. Чемезов сообщил, что первый серийный полностью импортозамещенный МС-21-310 уже готовится к своему первому полету. На предприятии в различных стадиях сборки находятся 18 самолетов, которые предназначены для передачи «Аэрофлоту». Поставки серийных машин заказчику начнутся после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиацией в 2027 г. В рамках контракта между ПАО «Яковлев» и Минпромторгом, заключенного в мае 2026 г., также началась разработка укороченной версии самолета – МС-21-210, которая будет отличаться увеличенной дальностью полета.
Президент также впервые ознакомился с модернизированным учебно-боевым самолетом Як-130М. О преимуществах новой машины и ходе ее испытаний рассказал летчик-испытатель «Яковлева» Александр Гуськов. По его словам, самолет получил новейшие бортовые системы, которые позволяют использовать Як-130М в качестве легкого боевого самолета.