Путин поднялся в кабину нового МС-21-310

О ходе реализации программы главе государства доложили генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и директор завода Андрей Сойнов. Чемезов сообщил, что первый серийный полностью импортозамещенный МС-21-310 уже готовится к своему первому полету. По его словам, на предприятии в различных стадиях сборки находятся 18 самолетов, которые предназначены для передачи «Аэрофлоту».