Путин поднялся в кабину нового МС-21-310
Президент России Владимир Путин во время посещения Иркутского авиационного завода ПАО «Яковлев» поднялся в кабину нового среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-310, оснащенного российскими комплектующими и системами. Об этом сообщили в ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».
О ходе реализации программы главе государства доложили генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и директор завода Андрей Сойнов. Чемезов сообщил, что первый серийный полностью импортозамещенный МС-21-310 уже готовится к своему первому полету. По его словам, на предприятии в различных стадиях сборки находятся 18 самолетов, которые предназначены для передачи «Аэрофлоту».
Он также отметил, что поставки серийных машин заказчику начнутся после завершения сертификационных испытаний и одобрения их результатов Росавиацией в 2027 г. Сойнов добавил, что предприятие планирует поэтапно увеличить темпы производства, выйдя на выпуск 36 самолетов ежегодно.
Чемезов рассказал, что в рамках контракта между ПАО «Яковлев» и Минпромторгом, заключенного в мае 2026 г., началась разработка укороченной версии самолета – МС-21-210, которая будет отличаться увеличенной дальностью полета. На заводе уже ведется изготовление деталей для следующих партий серийных лайнеров.
Президент также впервые ознакомился с модернизированным учебно-боевым самолетом Як-130М. О преимуществах новой машины и ходе ее испытаний Путину рассказал летчик-испытатель «Яковлева» Александр Гуськов. Самолет получил новейшие бортовые системы, которые позволяют использовать Як-130М в качестве легкого боевого самолета.