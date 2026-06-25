Ростех начал собирать первые серийные двигатели ПД-8 для «Суперджета»

Представители Ростеха отметили, что сейчас уже изготовлены первые моторокомплекты для сборки силовых установок. В ближайшее время их поставят на завод Объединенной авиастроительной компании (ОАК) и установят на крыло «Суперджета». Кроме того, в публикации отмечается, что при разработке новой силовой установки были внедрены 17 новых для отрасли технологий.