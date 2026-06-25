Ростех начал собирать первые серийные двигатели ПД-8 для «Суперджета»
Специалисты Ростеха начали сборку первых серийных двигателей ПД-8 для самолета «Суперджет», сообщила госкорпорация.
Представители Ростеха отметили, что сейчас уже изготовлены первые моторокомплекты для сборки силовых установок. В ближайшее время их поставят на завод Объединенной авиастроительной компании (ОАК) и установят на крыло «Суперджета». Кроме того, в публикации отмечается, что при разработке новой силовой установки были внедрены 17 новых для отрасли технологий.
Двигатели ПД-8 также будут устанавливать на самолеты-амфибии Бе-200, подчеркнули представители госкорпорации.
24 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что страна была вынуждена и смогла полностью импортозаместить авиационную технику. Глава государства отметил, что российская техника не только не уступает самым лучшим мировым образцам, а по ряду компонентов даже превзошла западные аналоги. Он также подчеркнул необходимость дальнейшего развития технологического потенциала и увеличения поставок отечественной авиатехники.
Двигатель ПД-8 получил сертификат типа – документ, подтверждающий его соответствие всем стандартам безопасности, 5 июня. Он разработан Объединенной двигателестроительной корпорацией «Сатурн» («ОДК-Сатурн»). Первый вице-премьер Денис Мантуров тогда заявил, что создание двигателя «еще раз подтверждает, что российская промышленность способна самостоятельно создавать сложные наукоемкие изделия полного цикла» и делать это в «очень сжатые сроки».