Двигатель для «Суперджета» получил сертификат

До 2022 г. проект «Суперджет» поддерживали западные компании, но после начала Россией боевых действий на Украине французская Safran вышла из совместного предприятия с «Сатурном». Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») занялась разработкой полностью импортозамещенной версии SJ100. В начале мая «Ведомости» писали, что Минпромторг ищет претендента на улучшение характеристик надежности, поддержание эксплуатации и сохранение летной годности самолетов семейства SSJ100.