Двигатель для «Суперджета» получил сертификат
Авиадвигатель ПД-8 для «Суперджета» получил сертификат типа – документ, подтверждающий его соответствие всем стандартам безопасности. Об этом «Ведомостям» сообщили в «Ростехе».
ПД-8 разработан Объединенной двигателестроительной корпорацией «Сатурн» («ОДК-Сатурн»). Двигатель планируется эксплуатировать на импортозамещенном лайнере «Суперджет-100» (SSJ100).
Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что создание двигателя «еще раз подтверждает, что российская промышленность способна самостоятельно создавать сложные наукоемкие изделия полного цикла» и делать это в «очень сжатые сроки».
«Профессионалы отрасли знают, что на подобные продукты в мире уходит порядка 12 лет. Мы управились за вдвое меньшее время, включая весь цикл сертификационных испытаний», – рассказал он.
До 2022 г. проект «Суперджет» поддерживали западные компании, но после начала Россией боевых действий на Украине французская Safran вышла из совместного предприятия с «Сатурном». Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») занялась разработкой полностью импортозамещенной версии SJ100. В начале мая «Ведомости» писали, что Минпромторг ищет претендента на улучшение характеристик надежности, поддержание эксплуатации и сохранение летной годности самолетов семейства SSJ100.