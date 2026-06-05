Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,842+0,17%CHKZ16 700+0,6%BSPBP49,15+0,72%IMOEX2 576,61-0,13%RTSI1 092,51-0,13%RGBI119,18+0,05%RGBITR785,97+0,08%
Главная / Бизнес /

Двигатель для «Суперджета» получил сертификат

Ведомости

Авиадвигатель ПД-8 для «Суперджета» получил сертификат типа – документ, подтверждающий его соответствие всем стандартам безопасности. Об этом «Ведомостям» сообщили в «Ростехе».

ПД-8 разработан Объединенной двигателестроительной корпорацией «Сатурн» («ОДК-Сатурн»). Двигатель планируется эксплуатировать на импортозамещенном лайнере «Суперджет-100» (SSJ100).

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что создание двигателя «еще раз подтверждает, что российская промышленность способна самостоятельно создавать сложные наукоемкие изделия полного цикла» и делать это в «очень сжатые сроки».

Минпромторг ищет возможности продления ресурса самолетов SSJ100

Бизнес / Транспорт

«Профессионалы отрасли знают, что на подобные продукты в мире уходит порядка 12 лет. Мы управились за вдвое меньшее время, включая весь цикл сертификационных испытаний», – рассказал он.

До 2022 г. проект «Суперджет» поддерживали западные компании, но после начала Россией боевых действий на Украине французская Safran вышла из совместного предприятия с «Сатурном». Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») занялась разработкой полностью импортозамещенной версии SJ100. В начале мая «Ведомости» писали, что Минпромторг ищет претендента на улучшение характеристик надежности, поддержание эксплуатации и сохранение летной годности самолетов семейства SSJ100.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её