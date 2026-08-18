Сервис электромобилей «Атом» расширит сеть до 16 городов в 2027 году

В компании уточнили, что договоры заключены в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Краснодаре, Сочи и Калининграде. Там также отметили, что к в 2029 г. сеть будет присутствовать уже в 48 городах.