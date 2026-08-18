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Главная / Бизнес /

Сервис электромобилей «Атом» расширит сеть до 16 городов в 2027 году

Сергей Пахомов

Компания «Атом» заключила 26 соглашений с сервисными партнерами в восьми городах России, к 2027 г. она планирует увеличить количество городов присутствия до 16. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

В компании уточнили, что договоры заключены в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Краснодаре, Сочи и Калининграде. Там также отметили, что к в 2029 г. сеть будет присутствовать уже в 48 городах.

Как дополнили в пресс-службе, летом 2026 г. «Атом» запустил выездной сервис. Инженеры компании выезжают к клиентам, чтобы провести диагностику и устранить неполадки на месте.

Вскоре к сервисной сети добавят мобильную станцию с генератором на 8 кВт. Она будет оснащена инструментами для ремонта мотор-редуктора и электрики. Компания рассказала, что станция будет выезжать к клиентам на дороги общего пользования и помогать партнерам сервиса.

«Атом» – проект «Камы», который был основан летом 2021 г. Основными инвесторами стали генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин, «Камаз» и бизнесмен Рубен Варданян.

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