Сервис электромобилей «Атом» расширит сеть до 16 городов в 2027 году
Компания «Атом» заключила 26 соглашений с сервисными партнерами в восьми городах России, к 2027 г. она планирует увеличить количество городов присутствия до 16. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.
В компании уточнили, что договоры заключены в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Краснодаре, Сочи и Калининграде. Там также отметили, что к в 2029 г. сеть будет присутствовать уже в 48 городах.
Как дополнили в пресс-службе, летом 2026 г. «Атом» запустил выездной сервис. Инженеры компании выезжают к клиентам, чтобы провести диагностику и устранить неполадки на месте.
Вскоре к сервисной сети добавят мобильную станцию с генератором на 8 кВт. Она будет оснащена инструментами для ремонта мотор-редуктора и электрики. Компания рассказала, что станция будет выезжать к клиентам на дороги общего пользования и помогать партнерам сервиса.
«Атом» – проект «Камы», который был основан летом 2021 г. Основными инвесторами стали генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин, «Камаз» и бизнесмен Рубен Варданян.