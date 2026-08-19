АЭС «Пакш» может возобновить работу на полную мощность на следующей неделе
АЭС «Пакш» в Венгрии может возобновить работу на полную мощность к концу следующей недели. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр, передает «Интерфакс».
По его словам, процесс перезапуска шести не работающих сейчас турбин планируется начать 23 августа. Ожидается, что уже 27 или 28 августа атомная электростанция сможет вернуться к работе в полном объеме.
Проект АЭС «Пакш-2» в Венгрии получил лицензию на строительство при правительстве Виктора Орбана в ноябре 2025 г. АЭС «Пакш-2» в случае реализации станет первым современным проектом российской атомной станции с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+ на территории Евросоюза.
13 августа «Страна Росатом» сообщала, что «Росатом» наладил рабочий контакт с новым руководителем заказчика строительства АЭС «Пакш-2». Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев прокомментировал, что корпорация готова к диалогу, «равно как и готова на языке цифр и фактов дать ответы на любые вопросы, возникающие у венгерского руководства».
В июле правительство Венгрии освободило от должности генерального директора компании Paks II Atomeromu Zrt Гергея Якли. Компания строит АЭС «Пакш-2» по проекту «Росатома». Причины кадрового решения не назывались.