АЭС «Пакш» может возобновить работу на полную мощность на следующей неделе

13 августа «Страна Росатом» сообщала, что «Росатом» наладил рабочий контакт с новым руководителем заказчика строительства АЭС «Пакш-2». Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев прокомментировал, что корпорация готова к диалогу, «равно как и готова на языке цифр и фактов дать ответы на любые вопросы, возникающие у венгерского руководства».