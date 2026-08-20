Россияне стали меньше покупать игрушки Лабубу

В 2025 г. россияне купили на Wildberries почти 5 млн игрушек Лабубу на 3,2 млрд руб., сообщали в Wildberries. С сентября по ноябрь прошлого года продажи игрушек снижались примерно в 1,5 раза ежемесячно, но в декабре их оборот увеличился почти в два раза относительно ноября и превысил 200 млн руб.