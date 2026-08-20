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Главная / Стиль жизни /

Россияне стали меньше покупать игрушки Лабубу

Продажи сократились на 70%
Максим Цуланов

Спрос на игрушки Лабубу падает: спрос в январе – августе упал на 72% относительно прошлого года. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные аналитиков «Атол».

Цена также снижалась на 11% и сейчас составляет 815 руб. «Ажиотаж вокруг игрушки, судя по всему, миновал: пик популярности пришелся на прошлый год», – говорится в материале.

Вместе с тем, растет спрос на плюшевого Чебурашку. В январе – августе игрушку покупали на 63% чаще, средняя цена снизилась на 22% до 534 руб. Заметный рост наблюдается и на Стича (персонаж американского мультика «Лило и Стич») – спрос на игрушку вырос на 38%. Средняя цена снизилась на 10% до 940 руб.

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Стиль жизни / Культура

Популярность Лабубу росла в 2025 г. благодаря TikTok и знаменитостям. Самого персонажа с заячьими ушами и зубастой улыбкой придумал гонконгский дизайнер Касинг Лунг для книги The Monsters за 10 лет до тренда в 2015 г. В 2019 г. китайская Pop Mart выпустила фигурки и пушистые брелоки Лабубу разных цветов. 

Особенность игрушек от Pop Mart в том, что они продаются в секретных боксах, где находится случайная Лабубу.

В 2025 г. россияне купили на Wildberries почти 5 млн игрушек Лабубу на 3,2 млрд руб., сообщали в Wildberries. С сентября по ноябрь прошлого года продажи игрушек снижались примерно в 1,5 раза ежемесячно, но в декабре их оборот увеличился почти в два раза относительно ноября и превысил 200 млн руб. 

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