Приложение Ozon вновь доступно на Google Play

«Ozon, Ozon Fresh, Ozon Travel, а также наши приложения для продавцов и партнеров снова доступны в Google Play. «Ozon Селект» и еще два приложения пока на модерации, но скоро также должны появиться в сторе. После удаления мы подали апелляцию, и вы видите результат», – говорится в сообщении.