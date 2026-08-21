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Приложение Ozon вновь доступно на Google Play

Анна Суслова

Приложения Ozon, Ozon Fresh и Ozon Travel стали доступны на платформе Google Play, сообщили в пресс-службе компании.

«Ozon, Ozon Fresh, Ozon Travel, а также наши приложения для продавцов и партнеров снова доступны в Google Play. «Ozon Селект» и еще два приложения пока на модерации, но скоро также должны появиться в сторе. После удаления мы подали апелляцию, и вы видите результат», – говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, для пользователей веб-сервиса в компании описали способ установки российских сертификатов безопасности (их используют в зарубежных поисковиках). В мобильной версии приложения сертификат не нужен.

12 августа из Google Play пропало приложение «Озон банка». 15 августа представитель Ozon подтвердил блокировку остальных приложений сервиса на платформе. В компании отметили, что приложение не нарушало каких-либо правовых норм, и напомнили, что магазины приложений не находятся под санкциями.

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