«Аэрофлот» запустит регулярные рейсы из Москвы на Фукуок с 15 октября

11 августа «Аэрофлот» сообщал, что пассажиропоток группы, в которую также входят авиакомпании «Россия» и «Победа», в июле 2026 г. сократился на 0,6% год к году до 5,66 млн человек. В компании объясняли динамику действовавшими временными ограничениями и изменением структуры перевозок. Так, часть самолетов с коротких маршрутов, включая линию Москва – Санкт-Петербург, перенаправили на более протяженные направления.