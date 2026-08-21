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«Аэрофлот» запустит регулярные рейсы из Москвы на Фукуок с 15 октября

Елена Вострикова

«Аэрофлот» с 15 октября начнет выполнять регулярные рейсы из Москвы на вьетнамский остров Фукуок. Полеты запланированы два раза в неделю, сообщили в авиакомпании.

Рейсы из аэропорта «Шереметьево» будут выполняться по четвергам и воскресеньям, в обратном направлении из международного аэропорта Фукуок – по понедельникам и пятницам.

На маршруте авиакомпания будет использовать широкофюзеляжные Airbus A330 с салонами экономического и бизнес-класса.

Фукуок станет третьим направлением «Аэрофлота» во Вьетнаме с регулярным авиасообщением. Сейчас перевозчик летает из Москвы в Хошимин, а также выполняет рейсы в Нячанг из Москвы, Иркутска, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока.

11 августа «Аэрофлот» сообщал, что пассажиропоток группы, в которую также входят авиакомпании «Россия» и «Победа», в июле 2026 г. сократился на 0,6% год к году до 5,66 млн человек. В компании объясняли динамику действовавшими временными ограничениями и изменением структуры перевозок. Так, часть самолетов с коротких маршрутов, включая линию Москва – Санкт-Петербург, перенаправили на более протяженные направления.

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