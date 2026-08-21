Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,301-0,19%BSPBP37,1-0,54%ARSA6,56+0,92%IMOEX2 127,61+0,29%RTSI804,08+0,29%RGBI113,61-0,11%RGBITR768,79-0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Между Москвой и Ярославлем запустят двухэтажный скоростной поезд

Анна Суслова

Между Ярославлем и Москвой запустят новый двухэтажный экспресс, сообщили в РЖД.

«26 августа в первый рейс отправится новый двухэтажный скоростной поезд №747/748», – говорится в сообщении. Время в пути составит 3 часа 4 минуты», – говорится в сообщении.

Из Москвы поезд будет отправляться в 13:00, а из Ярославля – в 21:28. Поезд будет идти без остановок.

В состав войдут вагоны с местами для сидения, будет действовать вагон для маломобильных пассажиров и их сопровождающих, а также вагон-бистро. Возле каждого места предусмотрены розетки. Цена за билет в одну сторону составит 410 рубей.

В апреле запустили электрички между Россией и Белоруссией. Первый поезд проследовал по маршруту Смоленск-Орша. Также поезда начали курсировать меду Смоленском в Витебском.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте