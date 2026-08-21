Между Москвой и Ярославлем запустят двухэтажный скоростной поезд
«26 августа в первый рейс отправится новый двухэтажный скоростной поезд №747/748», – говорится в сообщении. Время в пути составит 3 часа 4 минуты», – говорится в сообщении.
Из Москвы поезд будет отправляться в 13:00, а из Ярославля – в 21:28. Поезд будет идти без остановок.
В состав войдут вагоны с местами для сидения, будет действовать вагон для маломобильных пассажиров и их сопровождающих, а также вагон-бистро. Возле каждого места предусмотрены розетки. Цена за билет в одну сторону составит 410 рубей.
В апреле запустили электрички между Россией и Белоруссией. Первый поезд проследовал по маршруту Смоленск-Орша. Также поезда начали курсировать меду Смоленском в Витебском.