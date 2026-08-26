ФАС возбудила дела в отношении производителей серной кислоты

Речь идет о Медногорском медно-серном комбинате, Среднеуральском медеплавильном заводе, АО «Святогор» (все входят в ГК «Бизнесглобус») и АО «Карабашмедь». ФАС провела анализ средневзвешенных цен и себестоимости производства серной кислоты, а также объемов продаж и изменения прибыли компаний. На основе полученных данных служба выявила признаки установления монопольно высоких цен на продукцию в 2024-2025 гг.