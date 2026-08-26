ФАС возбудила дела в отношении производителей серной кислоты
Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении четырех производителей серной кислоты. Ведомство выявило признаки нарушения закона о защите конкуренции, сообщается на сайте службы.
Речь идет о Медногорском медно-серном комбинате, Среднеуральском медеплавильном заводе, АО «Святогор» (все входят в ГК «Бизнесглобус») и АО «Карабашмедь». ФАС провела анализ средневзвешенных цен и себестоимости производства серной кислоты, а также объемов продаж и изменения прибыли компаний. На основе полученных данных служба выявила признаки установления монопольно высоких цен на продукцию в 2024-2025 гг.
В ФАС заявили, что компании заняли доминирующее положение на оптовом рынке серной кислоты. В ведомстве добавили, что вещество используется для производства минеральных удобрений.
О планах провести анализ рынка серной кислоты в ФАС сообщили еще 22 января. Служба направила запросы представителям нефтяной и металлургической отрасли, а также производителям минеральных удобрений.