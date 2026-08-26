Титов: в России работают 15 500 китайских компаний

Он также добавил, что большая концентрация китайского бизнеса зарегистрирована в Еврейской автономной области, Амурской области и Калмыкии. По его словам, активность российского бизнеса в КНР тоже выросла, хотя и не в таком большом количестве. Компании из РФ создают местные структуры с целью продавать товары напрямую китайским покупателям, а другие регулируют российский экспорт в КНР.