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Титов: в России работают 15 500 китайских компаний

Сергей Пахомов

В России зарегистрировано 15 500 китайских компаний, около половины из них находятся в Москве и Подмосковье. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

«Наиболее активно китайский бизнес представлен в Москве и Подмосковье. Тут находится около половины из 15 500 всех китайских компаний в России. Также в лидерах Амурская область, Приморский и Хабаровский края, Санкт-Петербург», – отметил Титов.

Он также добавил, что большая концентрация китайского бизнеса зарегистрирована в Еврейской автономной области, Амурской области и Калмыкии. По его словам, активность российского бизнеса в КНР тоже выросла, хотя и не в таком большом количестве. Компании из РФ создают местные структуры с целью продавать товары напрямую китайским покупателям, а другие регулируют российский экспорт в КНР.

27 июля подведомственный Роскачеству орган по сертификации систем менеджмента «Русский эксперт» открыл в Китае официальное представительство. Теперь предприятия из КНР смогут проходить все этапы сертификации при содействии российского офиса и получат системный контроль производственных процессов по стандартам РФ прямо на своей территории.

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