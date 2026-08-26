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Суд обязал Samsung выплатить Swatch $11,6 млн за копирование дизайна

Татьяна Мозолевская

Высокий суд Лондона обязал Samsung Electronics выплатить Swatch Group $11,6 млн за незаконное размещение цифровых циферблатов, копировавших дизайн часов, принадлежащих швейцарской компании брендов. Об этом сообщил Bloomberg.

Речь идет о циферблатах для смарт-часов Samsung, которые были доступны в магазине приложений компании с 2015 по 2019 г. Они воспроизводили внешний вид часов брендов Swatch Group, включая Breguet, Longines и Omega.

Ранее суд установил, что Samsung нарушил права швейцарской компании на товарные знаки. Swatch Group требовала около $170 млн компенсации.

Судья Маркус Смит заявил, что размещение брендов Swatch Group на «полках супермаркета» Samsung, где такие дизайны можно было скачать бесплатно или за небольшие деньги, наносило ущерб их имиджу. По его словам, низкая цена обесценивала бренды, которые Swatch Group формировала и продвигала на протяжении десятилетий.

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