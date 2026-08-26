Суд обязал Samsung выплатить Swatch $11,6 млн за копирование дизайна

Судья Маркус Смит заявил, что размещение брендов Swatch Group на «полках супермаркета» Samsung, где такие дизайны можно было скачать бесплатно или за небольшие деньги, наносило ущерб их имиджу. По его словам, низкая цена обесценивала бренды, которые Swatch Group формировала и продвигала на протяжении десятилетий.