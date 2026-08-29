Кабмин расширил число получателей господдержки участников проекта «Кадры в АПК»

Поддержку смогут получить организации при региональных ветеринарных службах. Им будут возмещены затраты при заключении договоров о целевом обучении студентов, а также часть расходов на их проживание и практику. Как отметили в кабмине, данная мера позволит увеличить количество специалистов, которые будут работать в госучреждениях ветеринарной службы.