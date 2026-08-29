Кабмин расширил число получателей господдержки участников проекта «Кадры в АПК»
Правительство РФ расширит число получателей господдержки в рамках федерального проекта «Кадры в АПК», сообщили в пресс-службе кабмина. Мера направлена на привлечение специалистов на предприятия агропромышленного комплекса (АПК).
«Рассчитываем, что принятое решение улучшит эффективность субсидирования подготовки кадров для агропрома, а у школьников и студентов появится возможность овладеть новыми навыками на современном оборудовании», – сказал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Поддержку смогут получить организации при региональных ветеринарных службах. Им будут возмещены затраты при заключении договоров о целевом обучении студентов, а также часть расходов на их проживание и практику. Как отметили в кабмине, данная мера позволит увеличить количество специалистов, которые будут работать в госучреждениях ветеринарной службы.
Также регионы смогут направлять средства федеральной субсидии на финансовое обеспечение затрат инвесторов, направленных на реконструкцию, капитальный ремонт и поддержку колледжей и вузов.
Для развития АПК в 2026 г. планируется выделить более 9,5 млрд руб.
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