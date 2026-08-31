Россельхознадзор указал на нарушение технологий при производстве «Мультикана-8»

18 августа сообщалось, что российская компания «Ветбиохим» отозвала из обращения вакцину «Мультикан-8» серии 20 после сообщений о гибели собак в Ярославской области после ее применения. Производитель сообщал о повторной проверке качества препарата и производственного процесса.