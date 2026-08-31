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Главная / Бизнес /

Россельхознадзор указал на нарушение технологий при производстве «Мультикана-8»

Елена Вострикова

Предварительные данные указывают на возможное нарушение технологии при производстве вакцины для животных «Мультикан-8». Об этом глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил журналисту Александру Юнашеву.

Проверка препарата началась после сообщений о гибели собак. По словам Данкверта, окончательных выводов пока нет, изучение обстоятельств продолжается. Для отбора образцов ведомству необходимо получить разрешение прокуратуры, которое ожидается в ближайшие дни.

«Предварительные данные показывают, что могло быть нарушение технологии. Нарушение технологии – это серьезно, вплоть до отзыва лицензии», – сказал Данкверт.

«Мультикан-8» предназначен для профилактики у собак чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства.

18 августа сообщалось, что российская компания «Ветбиохим» отозвала из обращения вакцину «Мультикан-8» серии 20 после сообщений о гибели собак в Ярославской области после ее применения. Производитель сообщал о повторной проверке качества препарата и производственного процесса.

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