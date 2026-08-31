ФАС исключила из транспортных тарифов 3,3 млрд необоснованных расходов

Также ФАС утвердила тарифы для ФКП «Аэропорты Севера», в состав которого входят более 30 удаленных аэродромов. Кроме того, долгосрочные тарифы установлены для аэропортов Мурманска, Благовещенска, Барнаула и Петропавловска-Камчатского. Они связаны с проектами по строительству новых терминалов.