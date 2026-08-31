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ФАС исключила из транспортных тарифов 3,3 млрд необоснованных расходов

Сергей Пахомов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала 2026 г. исключила из тарифов на регулируемые услуги в сфере воздушного и водного транспорта 3,3 млрд руб. экономически необоснованных расходов. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Большая часть суммы пришлась на авиацию. ФАС приняла 15 тарифных решений для аэропортов Архангельска, Краснодара, Махачкалы, Новосибирска, Новокузнецка, Нижневартовска, Омска, Санкт-Петербурга и Симферополя. Из расчетов аэропортов ведомство исключило 1,92 млрд руб. расходов, которые сочло необоснованными.

Также ФАС утвердила тарифы для ФКП «Аэропорты Севера», в состав которого входят более 30 удаленных аэродромов. Кроме того, долгосрочные тарифы установлены для аэропортов Мурманска, Благовещенска, Барнаула и Петропавловска-Камчатского. Они связаны с проектами по строительству новых терминалов.

В водном транспорте ФАС утвердила новые ставки корабельных и портовых сборов, а также тарифы для единого морского оператора северного завоза. Здесь из тарифов исключили еще 1,4 млрд руб. необоснованных расходов.

11 марта ФАС  исключила 1,517 млрд руб. из тарифов на услуги аэропортов в 2025 г. как экономически необоснованные. Всего служба приняла 17 тарифных решений для 47 воздушных гаваней.

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