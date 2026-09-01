«Аэрофлот» выкупил у Lufthansa оставшиеся 49% производителя бортового питания

Скорректированная чистая прибыль «Аэрофлота» за первые шесть месяцев 2026 г. составила 0,5 млрд руб. после 4,3 млрд руб., полученных по итогам аналогичного периода в 2025 г. Объем выручки увеличился на 3,6% до 429,8 млрд руб. Отдельно уменьшилась выручка от чартерных (-15,7%) и грузовых (-1,9%) перевозок – до 1,7 млрд руб. и 14,8 млрд руб. соответственно. Скорректированный показатель EBITDA составил 83,1 млрд руб. (+0,4%), а рентабельность по EBITDA – 19,3% (-0,6 п. п.).