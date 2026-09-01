«Аэрофлот» выкупил у Lufthansa оставшиеся 49% производителя бортового питания
ПАО «Аэрофлот» выкупило 49% акций компании по производству бортового питания – АО «Аэромар». Об этом сообщается на ленте раскрытия информации.
Датой зачисления акций указано 1 сентября. Теперь «Аэрофлоту» принадлежит 100% акций «Аэромара».
До этого 49% компании через дочернюю структуру Truffle 2 GmbH принадлежали немецкой LSG Group Lufthansa. 51% акций находился у «Аэрофлота».
16 марта президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о совершении сделки «в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».
Скорректированная чистая прибыль «Аэрофлота» за первые шесть месяцев 2026 г. составила 0,5 млрд руб. после 4,3 млрд руб., полученных по итогам аналогичного периода в 2025 г. Объем выручки увеличился на 3,6% до 429,8 млрд руб. Отдельно уменьшилась выручка от чартерных (-15,7%) и грузовых (-1,9%) перевозок – до 1,7 млрд руб. и 14,8 млрд руб. соответственно. Скорректированный показатель EBITDA составил 83,1 млрд руб. (+0,4%), а рентабельность по EBITDA – 19,3% (-0,6 п. п.).