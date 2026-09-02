Игнорирующему безопасность предприятий бизнесу будут выдавать предупреждения

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного управления на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не обеспечили их безопасность или вовремя не восстановили после повреждений. Правительство сможет устанавливать временное управление, если владелец объекта критической инфраструктуры не принял необходимых мер по его защите или нарушил требования безопасности. Мантуров говорил, что указ о временном управлении обобщил опыт работы.