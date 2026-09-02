Игнорирующему безопасность предприятий бизнесу будут выдавать предупреждения
Российские власти будут делать предупреждения владельцам предприятий, которые не уделяют внимания безопасности, и пытаться выстроить с ними диалог, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров ТАСС на ВЭФ-2026.
Конструктивный диалог станет первым шагом, прежде чем будут применены более жесткие меры.
Перед этим Мантуров говорил, что собственники, которые принимают необходимые меры для безопасности и восстановления объектов, могут не бояться внезапного введения временного управления.
24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного управления на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не обеспечили их безопасность или вовремя не восстановили после повреждений. Правительство сможет устанавливать временное управление, если владелец объекта критической инфраструктуры не принял необходимых мер по его защите или нарушил требования безопасности. Мантуров говорил, что указ о временном управлении обобщил опыт работы.