Мантуров назвал указ о критической инфраструктуре результатом долгой работы
Указ президента РФ о временном управлении на объектах критической инфраструктуры обобщил опыт работы, которая велась продолжительное время. Об этом в интервью ТАСС заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума.
«Президентский указ не появился из "вакуума". Он фактически обобщил опыт работы, которая до этого уже велась в рамках Единого национального центра, региональных и отраслевых штабов, и дал правительству необходимый инструмент для реагирования в крайних случаях», – сказал он.
Мантуров добавил, что бизнес остается задействованным в работе на всех уровнях, а предприниматели остаются на связи с органами власти.
24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного управления на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не обеспечили их безопасность или своевременно не восстановили после повреждений. Правительство сможет устанавливать временное управление, если владелец объекта критической инфраструктуры не принял необходимых мер по его защите или нарушил требования безопасности.
1 сентября Путин пояснил, что данный указ не подразумевает национализацию. Документ призван усилить взаимодействие между государством и бизнесом для защиты предприятий от атак беспилотников.