Путин исключил национализацию в указе о защите критической инфраструктуры

«О национализации речи не идет», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке, комментируя указ. Президент отметил, что противник нанес ущерб, потому что НПЗ были не защищены. «Компании говорят, что это обязанности правоохранительных органов. Когда поговорили, они поняли, что надо включаться», – добавил он. Путин подчеркнул, что по трем НПЗ был нанесен удар, но «не получилось – они защищены». «Нужно работать всем вместе, указ направлен на то, чтобы объединять усилия», – резюмировал глава государства.