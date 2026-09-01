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Путин исключил национализацию в указе о защите критической инфраструктуры

Ведомости

Президент Владимир Путин заявил, что подписанный 24 августа указ о временном управлении на объектах критической инфраструктуры не подразумевает национализации. По его словам, документ направлен на объединение усилий государства и бизнеса для защиты предприятий от атак беспилотников.

«О национализации речи не идет», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке, комментируя указ. Президент отметил, что противник нанес ущерб, потому что НПЗ были не защищены. «Компании говорят, что это обязанности правоохранительных органов. Когда поговорили, они поняли, что надо включаться», – добавил он. Путин подчеркнул, что по трем НПЗ был нанесен удар, но «не получилось – они защищены». «Нужно работать всем вместе, указ направлен на то, чтобы объединять усилия», – резюмировал глава государства.

Указ, подписанный 24 августа, позволяет правительству вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не обеспечили их безопасность или своевременно не восстановили после повреждений. Мера может распространяться на все или часть активов хозяйствующего субъекта, включая недвижимость, ценные бумаги и имущественные права. Перечень объектов включает предприятия промышленности, связи, ЖКХ, транспортно-логистические центры и другие объекты, «имеющие особо важное значение». Первый вице-премьер Денис Мантуров ранее подчеркивал, что указ не подразумевает национализации или изменения формы собственности.

Ранее, 12 августа, «Ведомости» сообщали о резком росте спроса коммерческих компаний на антидроновые системы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что указ призван усилить защиту объектов критической инфраструктуры от угрозы атак дронов. В августе российские НПЗ неоднократно подвергались атакам БПЛА – повреждения получили Ильский НПЗ в Краснодарском крае и Новошахтинский НПЗ в Ростовской области.

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