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Главная / Бизнес /

Мантуров: крупные предприятия будут включены в зональные ПВО

Анна Суслова

Крупные предприятия России включаются в зонально-объектовую систему ПВО, заявил в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) первый вице-премьер России Денис Мантуров. Предприятия также примут участие в решении задач по защите объектов.

«Сейчас промышленные и другие крупные предприятия включаются в зонально-объектовую систему ПВО и участвуют в решении задач по защите объектов», – сказал он.

Мантуров подчеркнул, что отдельных от Минобороны РФ систем по обнаружению, освещению и отражению атак не может быть. По словам Мантурова, это небезопасно и неэффективно.

В ходе форума Мантуров также назвал указ о временном управлении на объектах критической инфраструктуры результатом длительной работы, которая обобщила деятельность, ранее проводящуюся в рамках Единого национального центра, региональных и отраслевых штабов.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного управления на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не обеспечили их безопасность или своевременно не восстановили после повреждений.

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