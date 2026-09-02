Мантуров: крупные предприятия будут включены в зональные ПВО
Крупные предприятия России включаются в зонально-объектовую систему ПВО, заявил в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) первый вице-премьер России Денис Мантуров. Предприятия также примут участие в решении задач по защите объектов.
«Сейчас промышленные и другие крупные предприятия включаются в зонально-объектовую систему ПВО и участвуют в решении задач по защите объектов», – сказал он.
Мантуров подчеркнул, что отдельных от Минобороны РФ систем по обнаружению, освещению и отражению атак не может быть. По словам Мантурова, это небезопасно и неэффективно.
В ходе форума Мантуров также назвал указ о временном управлении на объектах критической инфраструктуры результатом длительной работы, которая обобщила деятельность, ранее проводящуюся в рамках Единого национального центра, региональных и отраслевых штабов.
24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного управления на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не обеспечили их безопасность или своевременно не восстановили после повреждений.