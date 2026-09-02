Авиакомпания Pegasus отменила 12 рейсов в Москву и из нее

Другие авиакомпании продолжают совершать рейсы из Турции, добавили в аэропорту. В ночь на 2 сентября «Внуково» некоторое время работал с ограничениями. В авиагавани отметили, что ранее фиксировались случаи, когда самолеты некоторых авиакомпаний, летевших в Россию из Турции, при объявлении об ограничениях или запрете на прием воздушных судов возвращались в аэропорты вылета. Наряду с этим другие турецкие перевозчики продолжали полеты.