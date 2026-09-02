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Авиакомпания Pegasus отменила 12 рейсов в Москву и из нее

Инна Шульгина

На 2 сентября авиакомпания Pegasus отменила шесть рейсов в московский аэропорт «Внуково» и столько же – из авиагавани. Отмен на другие даты пока нет, говорится в сообщении аэропорта.

Авиакомпания предложила пассажирам отмененных рейсов переоформить билеты на другие рейсы после 2 сентября или вернуть деньги. При этом у «Внуково» нет подтверждения, что представители Pegasus сообщали пассажирам об отмене рейсов другими перевозчиками.

Другие авиакомпании продолжают совершать рейсы из Турции, добавили в аэропорту. В ночь на 2 сентября «Внуково» некоторое время работал с ограничениями. В авиагавани отметили, что ранее фиксировались случаи, когда самолеты некоторых авиакомпаний, летевших в Россию из Турции, при объявлении об ограничениях или запрете на прием воздушных судов возвращались в аэропорты вылета. Наряду с этим другие турецкие перевозчики продолжали полеты.

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское небо «становится небезопасным» для авиакомпаний и будет «де-факто закрыто». По его словам, беспилотники «будут появляться так, что с этим придется считаться». Президент России Владимир Путин назвал эти заявления «заявкой на государственный терроризм» и подчеркнул, что «если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить».

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