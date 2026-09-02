«Аэрофлот» сообщил о первой оплате авиабилета цифровым рублем
Первая фактическая оплата авиабилета «Аэрофлота» цифровым рублем произошла 1 сентября, сообщила авиакомпания в Telegram-канале.
Пассажир приобрел билет на рейс Москва – Санкт-Петербург, оплатив его новой формой национальной валюты на сайте «Аэрофлота». С этой покупкой стартовали фактические платежи за авиаперевозку цифровым рублем.
«Аэрофлот» сообщил о вводе нового способа оплаты 26 августа. На странице сайта появился отдельный способ оплаты «Цифровой рубль». При его выборе создается QR-код, который нужно отсканировать в приложении банка. Затем необходимо подтвердить оплату из кошелька на платформе Банка России, после чего средства спишутся и оформится билет. Чек покупки присылают на электронную почту.
Для клиентов, которые собираются купить билет в офисе «Аэрофлота», поставят специальные терминалы. Система оплаты будет той же, что на сайте: нужно отсканировать код через приложение банка, в котором открыт счет в цифровой валюте. Потом покупатель должен подтвердить оплату на платформе Банка России, чтобы оформить билет.
Все крупнейшие российские банки готовы к введению цифрового рубля с 1 сентября. Клиенты 12 системно значимых кредитных организаций, на которых приходится более 80% платежного рынка, с начала сентября смогут открывать счета цифрового рубля и проводить с ними операции. Доступ к цифровому рублю в том числе предоставят девять банков, которые признаны значимыми на рынке платежных услуг.