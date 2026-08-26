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Главная / Бизнес /

«Аэрофлот» начнет принимать оплату в цифровых рублях

Сергей Пахомов

Клиенты «Аэрофлота» с 1 сентября смогу оплачивать билеты с помощью цифрового рубля. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Там пояснили, что на странице сайта появится отдельный способ оплаты «Цифровой рубль». При его выборе будет создаваться QR-код, который нужно отсканировать в приложении банка. Затем нужно подтвердить оплату из кошелька на платформе Банка России, после чего средства спишутся и оформится билет. Чек покупки присылают на электронную почту.

Для клиентов, которые собираются купить билет в офисе «Аэрофлота», поставят специальные терминалы. Система оплаты будет той же, что на сайте: нужно отсканировать код через приложение банка, в котором открыт счет в цифровой валюте. Потом покупатель должен подтвердить оплату на платформе Банка России, чтобы оформить билет.

Все крупнейшие российские банки готовы к введению цифрового рубля с 1 сентября. Клиенты 12 системно значимых кредитных организаций, на которых приходится более 80% платежного рынка, с начала сентября смогут открывать счета цифрового рубля и проводить с ними операции. Доступ к цифровому рублю в том числе предоставят девять банков, которые признаны значимыми на рынке платежных услуг. 

Операции с цифровым рублем для граждан России будут бесплатными. Для компаний плата за переводы будет небольшой по сравнению с действующими тарифами за аналогичные операции.

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