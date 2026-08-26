«Аэрофлот» начнет принимать оплату в цифровых рублях

Там пояснили, что на странице сайта появится отдельный способ оплаты «Цифровой рубль». При его выборе будет создаваться QR-код, который нужно отсканировать в приложении банка. Затем нужно подтвердить оплату из кошелька на платформе Банка России, после чего средства спишутся и оформится билет. Чек покупки присылают на электронную почту.