Сечин: доля России в импорте нефти Китаем достигла 23%

Сечин отметил, что положение России и Китая в мировой экономике и энергетике создает основу для синергии двух стран. Он подчеркнул, что Россия обладает крупнейшими в мире запасами нефти и газа – около 60 млрд т нефтяного эквивалента, или 14% мировых запасов, а также занимает второе место в мире по доказанным запасам угля.