Сечин: доля России в импорте нефти Китаем достигла 23%
«За первые семь месяцев этого года было поставлено 67 млн т нефти, доля наших поставок в китайском импорте достигла рекордных 23%», – сказал Сечин.
По его словам, Россия уже четыре года является крупнейшим экспортером нефти в Китай, ежегодный объем поставок превышает 100 млн т. Благодаря более высокой эффективности закупок российской нефти по сравнению с ближневосточной альтернативой совокупный экономический эффект для Китая с 2022 г. оценивается в $27 млрд, рассказал глава «Роснефти».
Сечин отметил, что положение России и Китая в мировой экономике и энергетике создает основу для синергии двух стран. Он подчеркнул, что Россия обладает крупнейшими в мире запасами нефти и газа – около 60 млрд т нефтяного эквивалента, или 14% мировых запасов, а также занимает второе место в мире по доказанным запасам угля.
Кроме того, Россия обеспечивает 12% мирового экспорта углеводородов. В 2024 г. страна также стала крупнейшим поставщиком газа в Китай, опередив Туркмению, Австралию и Катар. По итогам 2025 г. на Россию приходилось около 30% поставок природного газа в Китай, включая 47% импорта трубопроводного газа и 14% импорта сжиженного газа.