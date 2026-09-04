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Сечин: доля России в импорте нефти Китаем достигла 23%

Татьяна Мозолевская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Доля поставок российской нефти в китайском импорте за первые семь месяцев 2026 г. достигла рекордных 23%, сообщил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на открытии Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

«За первые семь месяцев этого года было поставлено 67 млн т нефти, доля наших поставок в китайском импорте достигла рекордных 23%», – сказал Сечин.

По его словам, Россия уже четыре года является крупнейшим экспортером нефти в Китай, ежегодный объем поставок превышает 100 млн т. Благодаря более высокой эффективности закупок российской нефти по сравнению с ближневосточной альтернативой совокупный экономический эффект для Китая с 2022 г. оценивается в $27 млрд, рассказал глава «Роснефти».

Сечин отметил, что положение России и Китая в мировой экономике и энергетике создает основу для синергии двух стран. Он подчеркнул, что Россия обладает крупнейшими в мире запасами нефти и газа – около 60 млрд т нефтяного эквивалента, или 14% мировых запасов, а также занимает второе место в мире по доказанным запасам угля.

Кроме того, Россия обеспечивает 12% мирового экспорта углеводородов. В 2024 г. страна также стала крупнейшим поставщиком газа в Китай, опередив Туркмению, Австралию и Катар. По итогам 2025 г. на Россию приходилось около 30% поставок природного газа в Китай, включая 47% импорта трубопроводного газа и 14% импорта сжиженного газа.

В июне в ходе выступления на Энергетической панели ПМЭФа Сечин рассказал, что экономический эффект от поставок российской нефти в Китай и Индию для этих двух стран с 2022 г. превысил $40 млрд.

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