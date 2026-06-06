Сечин оценил экономический эффект от поставок нефти из России для Китая и Индии

Экономический эффект от поставок российской нефти в Китай и Индию для этих двух стран с 2022 г. превысил $40 млрд. Об этом заявил в ходе выступления на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) на главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.