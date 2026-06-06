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Главная / Экономика /

Сечин оценил экономический эффект от поставок нефти из России для Китая и Индии

Ведомости

Экономический эффект от поставок российской нефти в Китай и Индию для этих двух стран с 2022 г. превысил $40 млрд. Об этом заявил в ходе выступления на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) на главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«Российские поставки нефти приносят нашим партнерам ощутимый экономический эффект. С апреля 2022 г. его совокупная величина для Китая и Индии превысила $40 млрд», – сказал он. 

Глава «Роснефти» подчеркнул, что Россия остается гарантом глобальной энергобезопасности, располагая крупнейшими в мире запасами нефти и газа в размере около 60 млрд т нефтяного эквивалента – 14% мировых запасов. По запасам угля страна занимает пятое место в мире, добавил он. 

По мнению Сечина, Россию невозможно исключить из мировых цепочек поставок. На фоне происходящих событий в мировой нефтяной отрасли российское экономическое партнерство с Китаем и Индией в сфере экономики гарантирует стабильные поставки в обе эти страны, отметил он.

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