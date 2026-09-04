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Air Tanzania приостановила рейсы в Москву с 4 сентября

Инна Шульгина
TERRA / Unsplash
TERRA / Unsplash

Авиакомпания Air Tanzania с 4 сентября временно приостановила выполнение рейсов в Москву. Решение связано с итогами оценки «рисков операционной среды на маршруте» и с вопросами безопасности, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Речь идет о рейсах TC422 и TC423 между Дар-эс-Саламом и Москвой. Пассажирам предложили полный возврат средств, перебронирование на альтернативную дату или маршрут без доплаты.

По мнению экспертов РСТ, решение Air Tanzania неоднозначно, так как прямые рейсы между Танзанией и Россией были запущены только в июле 2026 г. Программа выполнялась трижды в неделю по маршруту Дар-эс-Салам – Москва – Занзибар. При этом эксперты считают, что приостановка рейсов не означает прекращения возможностей для перелетов в Танзанию российских туристов.

«Альтернативных вариантов перевозки по этому направлению более чем достаточно. Ethiopian Airlines, один из крупнейших перевозчиков африканского континента, напротив, продолжает наращивать полетную программу в Россию и не делал заявлений о приостановке рейсов по соображениям безопасности», – сказал член правления РСТ, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что небо России «становится небезопасным» для авиакомпаний и будет «де-факто закрыто». По его словам, беспилотники «будут появляться так, что с этим придется считаться». Президент РФ Владимир Путин оценил эти высказывания как «заявку на государственный терроризм» и предупредил, что в случае таких трагедий Москва найдет ответ. Министр транспорта России Андрей Никитин заявлял, что его ведомство учитывает угрозы Зеленского и своевременно к ним готовится. По его словам, Россия предоставила необходимые разъяснения иностранным авиаперевозчикам после угроз Зеленского. 

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