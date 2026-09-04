Air Tanzania приостановила рейсы в Москву с 4 сентября

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что небо России «становится небезопасным» для авиакомпаний и будет «де-факто закрыто». По его словам, беспилотники «будут появляться так, что с этим придется считаться». Президент РФ Владимир Путин оценил эти высказывания как «заявку на государственный терроризм» и предупредил, что в случае таких трагедий Москва найдет ответ. Министр транспорта России Андрей Никитин заявлял, что его ведомство учитывает угрозы Зеленского и своевременно к ним готовится. По его словам, Россия предоставила необходимые разъяснения иностранным авиаперевозчикам после угроз Зеленского.