Никитин: РФ дала разъяснения зарубежным авиакомпаниям после угроз Зеленского

1 сентября Зеленский заявил, что воздушное пространство России «становится небезопасным» для авиакомпаний и будет «де-факто закрыто». По его словам, беспилотники «будут появляться так, что с этим придется считаться». Президент РФ Владимир Путин оценил эти высказывания как «заявку на государственный терроризм» и предупредил, что «если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить». Никитин заявлял, что Минтранс учитывает угрозы Зеленского и своевременно к ним готовится.