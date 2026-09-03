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Никитин: РФ дала разъяснения зарубежным авиакомпаниям после угроз Зеленского

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россия предоставила необходимые разъяснения иностранным авиаперевозчикам после угроз президента Украины Владимира Зеленского. Об этом министр транспорта России Андрей Никитин заявил ИС «Вести».

«Коллеги обращались за разъяснениями, мы все разъяснения дали», – сказал министр.

По словам Никитина, большинство компаний, летающих в Россию, работают в тесном контакте с российскими властями, «понимают все наши правила, стандарты и то, как мы следим за безопасностью полетов».

ИКАО обновит руководство по безопасности полетов в зонах конфликтов

Политика

1 сентября Зеленский заявил, что воздушное пространство России «становится небезопасным» для авиакомпаний и будет «де-факто закрыто». По его словам, беспилотники «будут появляться так, что с этим придется считаться». Президент РФ Владимир Путин оценил эти высказывания как «заявку на государственный терроризм» и предупредил, что «если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить». Никитин заявлял, что Минтранс учитывает угрозы Зеленского и своевременно к ним готовится.

3 сентября «РИА Новости» писали, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) занялась обновлением руководства по мерам безопасности, связанным с военной деятельностью, и оценке рисков для гражданских полетов над зонами конфликтов.

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