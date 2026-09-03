ИКАО обновит руководство по безопасности полетов в зонах конфликтов
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) занялась обновлением руководства по мерам безопасности, связанным с военной деятельностью, и оценке рисков для гражданских полетов над зонами конфликтов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление организации.
Документы помогут властям и авиакомпаниям эффективнее оценивать угрозы, связанные с преднамеренными враждебными действиями.
1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское небо «становится небезопасным» для авиакомпаний и будет «де-факто закрыто». По его словам, беспилотники «будут появляться так, что с этим придется считаться». Российский лидер Владимир Путин охарактеризовал эти заявления как «заявку на государственный терроризм» и предупредил, что «если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить». Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что ведомство учитывает угрозы Зеленского и своевременно к ним готовится.
2 сентября Росавиация сообщила, что все опубликованные Украиной документы, касающиеся воздушного пространства России, не имеют юридической силы и нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации.