ИКАО обновит руководство по безопасности полетов в зонах конфликтов

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское небо «становится небезопасным» для авиакомпаний и будет «де-факто закрыто». По его словам, беспилотники «будут появляться так, что с этим придется считаться». Российский лидер Владимир Путин охарактеризовал эти заявления как «заявку на государственный терроризм» и предупредил, что «если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить». Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что ведомство учитывает угрозы Зеленского и своевременно к ним готовится.