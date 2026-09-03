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Мирошник: угрозы Украины в адрес гражданской авиации скоординированы с Западом

Ксения Наумчик

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в отношении российской гражданской авиации могут быть частью скоординированных действий с западными странами, направленных на усиление давления на Россию. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в комментарии «Известиям».

Мирошник связал заявления Зеленского с попыткой усилить давление на российскую сторону. По его оценке, подобные заявления украинского руководства затрагивают не только военные объекты, но и гражданское население.

«Это уже и есть военное преступление», – подчеркнул Мирошник.

1 сентября Зеленский заявил, что российское небо «становится небезопасным» для авиакомпаний и будет «де-факто закрыто». Он пригрозил, что беспилотники «будут появляться так, что с этим придется считаться». Президент России Владимир Путин назвал эти заявления «заявкой на государственный терроризм» и предупредил, что «если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить».

Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что ведомство учитывает угрозы Зеленского и своевременно к ним готовится.

Росавиация 2 сентября сообщила, что все опубликованные Украиной документы, касающиеся воздушного пространства России, не имеют юридической силы и нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации. Ведомство выпустило соответствующий NOTAM. Росавиация подчеркнула, что российская авиация и наземная инфраструктура работают в штатном режиме, обслуживая рейсы, включая международные. Власти принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности.

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