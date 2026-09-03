Мирошник: угрозы Украины в адрес гражданской авиации скоординированы с Западом

1 сентября Зеленский заявил, что российское небо «становится небезопасным» для авиакомпаний и будет «де-факто закрыто». Он пригрозил, что беспилотники «будут появляться так, что с этим придется считаться». Президент России Владимир Путин назвал эти заявления «заявкой на государственный терроризм» и предупредил, что «если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить».