Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RAGR69,5-0,54%CNY Бирж.12,981+0,4%IMOEX2 185,04-0,1%RTSI791,23-0,38%RGBI113,61-0,22%RGBITR771,82-0,18%
Главная / Политика /

Росавиация назвала незаконными документы Украины о полетах в небе над Россией

Воздушный транспорт РФ и его наземная инфраструктура продолжают плановую работу, подчеркнули в ведомстве
Филипп Иванов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Все опубликованные Украиной документы, касающиеся воздушного пространства России, не имеют юридической силы и нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации, сообщила Росавиация в Telegram.

Ведомство выпустило соответствующий NOTAM после того, как авиавласти Украины поддержали «террористическую риторику» президента Владимира Зеленского и опубликовали нелегитимный документ о якобы небезопасности воздушного пространства России.

Росавиация подчеркнула, что российская авиация и наземная инфраструктура работают в штатном режиме, обслуживая рейсы, включая международные. Авиационный регулятор совместно с федеральными и региональными властями принимает дополнительные меры для обеспечения безопасности воздушного пространства и защиты объектов транспортной инфраструктуры.

В России запланировали выпускать по 12 Ил-114-300 в год

Бизнес / Транспорт

1 сентября Зеленский заявил, что российское небо «становится небезопасным» для авиакомпаний и будет «де-факто закрыто». Президент Украины пригрозил, что беспилотники «будут появляться так, что с этим придется считаться». Президент России Владимир Путин назвал эти заявления «заявкой на государственный терроризм» и предупредил, что «если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить».

Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что ведомство учитывает угрозы Зеленского и своевременно к ним готовится. «Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов, и на все это есть ответы», – сказал он.

NOTAM (Notice to Air Missions) – это уведомление, содержащее информацию о состоянии и изменениях в аэронавигационном обслуживании, правилах полетов, а также о различных опасностях, которые могут повлиять на безопасность воздушного движения.

Читайте также:Захарова назвала киевский режим сплавом государства и терроризма
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь