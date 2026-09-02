Росавиация назвала незаконными документы Украины о полетах в небе над Россией

Росавиация назвала незаконными документы Украины о полетах в небе над РоссиейВоздушный транспорт РФ и его наземная инфраструктура продолжают плановую работу, подчеркнули в ведомстве
Все опубликованные Украиной документы, касающиеся воздушного пространства России, не имеют юридической силы и нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации, сообщила Росавиация в Telegram.
Ведомство выпустило соответствующий NOTAM после того, как авиавласти Украины поддержали «террористическую риторику» президента Владимира Зеленского и опубликовали нелегитимный документ о якобы небезопасности воздушного пространства России.
Росавиация подчеркнула, что российская авиация и наземная инфраструктура работают в штатном режиме, обслуживая рейсы, включая международные. Авиационный регулятор совместно с федеральными и региональными властями принимает дополнительные меры для обеспечения безопасности воздушного пространства и защиты объектов транспортной инфраструктуры.
1 сентября Зеленский заявил, что российское небо «становится небезопасным» для авиакомпаний и будет «де-факто закрыто». Президент Украины пригрозил, что беспилотники «будут появляться так, что с этим придется считаться». Президент России Владимир Путин назвал эти заявления «заявкой на государственный терроризм» и предупредил, что «если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить».
Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что ведомство учитывает угрозы Зеленского и своевременно к ним готовится. «Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов, и на все это есть ответы», – сказал он.
NOTAM (Notice to Air Missions) – это уведомление, содержащее информацию о состоянии и изменениях в аэронавигационном обслуживании, правилах полетов, а также о различных опасностях, которые могут повлиять на безопасность воздушного движения.