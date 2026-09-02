Захарова назвала киевский режим сплавом государства и терроризма

1 сентября президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке заявил, что Москва сможет ответить, если угрозы Киева в адрес гражданской авиации перейдут в реальные действия. Перед этим Зеленский обратился в своем Telegram-канале к международным авиакомпаниям и «предупредил», что из-за угрозы атак беспилотников российское воздушное пространство становится якобы небезопасным.