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Главная / Политика /

Захарова назвала киевский режим сплавом государства и терроризма

Инна Шульгина

Киевский режим представляет собой сплав государственного механизма с террористическими методами. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского с «предупреждением» авиакомпаниям об опасности полетов над РФ.

«И все это реализуется на деньги, которые получаются из-за рубежа, что придает терроризму киевского режима международный характер», – сказала дипломат (цитата по ТАСС).

Захарова добавила, что коррупция и бесконтрольные денежные потоки с Запада масштабируют угрозу. Она также подчеркнула, что это угроза не одной стране, а всему мировому порядку.‍

1 сентября президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке заявил, что Москва сможет ответить, если угрозы Киева в адрес гражданской авиации перейдут в реальные действия. Перед этим Зеленский обратился в своем Telegram-канале к международным авиакомпаниям и «предупредил», что из-за угрозы атак беспилотников российское воздушное пространство становится якобы небезопасным.

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